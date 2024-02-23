Россияне ответили, как относятся к празднованию Дня защитника Отечества

Большинство попрошенных россиян (79%) считают День защитника Отечества важным и значимым праздником. Это показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Опрос провели с 9 по 11 февраля среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах 53 регионов России.

Результаты исследования показали, что чаще всех такое отношение к этому празднику испытывают граждане старше 60 лет (87%). Также 47% опрошенных сказали, что считают 23 февраля праздником для военных. Однако 48% уверены, что это праздник для всех мужчин. Оставшиеся 5% сограждан затруднились что-либо сказать по этому поводу.

До этого Росстат подсчитал, что самый «базовый» подарочный набор на 23 февраля из носков, пены для бритья, шампуня и бритвы в этом году стоит в среднем 660 рублей. Самой дорогой позицией стала пена для бритья, которая стоит в среднем в 275 рублей. Самый дешевый товар в шуточном наборе — одноразовые бритвы, которые стоят около 47 рублей. Шампунь в январе можно было купить за 213 рублей, а пару носков — за 126 рублей.

Ранее Владимир Путин обратился к служившим в вооруженных силах россиянам с поздравлением в честь Дня защитника Отечества.