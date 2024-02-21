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Московские силовики занялись проверкой финансовых операций «Ленфильма»

«Фонтанка»: силовики занялись финансовой дисциплиной киностудии «Ленфильм»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Московские силовики занялись финансовой дисциплиной киностудии «Ленфильм». Об этом сообщает «Фонтанка».

Издание предположило, что интерес сотрудников правопорядка к финансовой отчетности киностудии может быть связан с недавними новостями о розыске ее директора Федора Щербакова.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу «Ленфильма» утром 19 февраля. По данным ведомства, он проходит свидетелем по уголовному делу.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что гендиректора киностудии ищут по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, который является супругом телеведущей Тины Канделаки.

Ранее в Кремле прокомментировали обыски в Росавиации из-за продажи Ил-76.

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