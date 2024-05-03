В США рассказали, почему ЕС медлит по вопросу об активах РФ

Представители стран Евросоюза вряд ли смогут достигнуть соглашения об использовании доходов с активов РФ за рубежом к 8 мая, планировалось, что договоренность может быть достигнута ко встрече посланников ЕС, которая пройдет в этот день, однако разногласия по этому вопросу в Брюсселе еще сохраняются. Об этом пишет газета Politico.

«Бельгия, председательствующая в Европейском совете, надеялась, что представители ЕС подпишут соглашение во время предстоящей встречи 8 мая. Но соглашения пока нет, поскольку дипломаты блока все еще ждут, когда Бельгия представит новое предложение», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в марте ЕС выдвинул предложение использовать 90% доходов от замороженных активов российского государства в Европе для покупки оружия для Украины. Большая часть этих средств принадлежит брюссельскому депозитарию ценных бумаг Euroclear.

Разногласия состоят в том, что Бельгия высказала мнение о том, чтобы обложить доходы от активов налогом в размере 25%. США и некоторые другие страны ЕС призывают передать эти деньги непосредственно Киеву.

3 мая сообщалось, что Саудовская Аравия и Индонезия призвали ЕС отказаться от изъятия заблокированных активов России.

Вопрос конфискации «расколол» G20. США, Канада и Великобритания активно выступают за изъятие активов РФ. Между тем Япония, Франция, Германия и Италия сохраняют осторожную позицию.

Ранее директор от РФ в МВФ назвал заморозку активов РФ крупнейшей кражей за всю историю.