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Пожар в Ижевске удалось локализовать

МЧС: пожар в Ижевске локализован на площади 3,5 тысячи кв м

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Shutterstock

Пожар в производственном здании в Ижевске локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

«В Ижевске огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3 500 квадратных метрах. Тушение продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате возгорания нет.

До этого в ведомстве сообщали, что площадь пожара в здании в Ижевске выросла до 3,5 тысяч квадратных метров. На месте работали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

В Кудымкаре пожарные ликвидировали возгорание в частном жилом доме. В момент возникновения пожара в доме находились только двое детей. Оказавшись в опасной ситуации, 15-летняя девочка не растерялась и вывела свою трехлетнюю сестру на свежий воздух.

Также пожилая женщина из Ленобласти спаслась из горящей квартиры благодаря питомцу.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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