Туристка увидела галлюцинации на рейсе Дубай — Москва и стала приставать к пассажирам

Пьяная женщина приставала к пассажирам рейса Дубай — Москва и была госпитализирована. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, пассажирка «Победы» стала странно себя вести, когда самолет уже готовился к посадке в аэропорту Внуково. Сидевшая на седьмом ряду девушка сначала облила своих соседей водой из стакана, а затем легла к ним на колени.

После этого туристка стала что-то неразборчиво кричать на весь салон и ругать всех вокруг. Бортпроводники попытались поговорить с ней, но женщина не могла связно ответить. Впоследствии стало ясно, что в этот момент она видела галлюцинации.

По прилете девушку передали медикам. Проверку по факту произошедшего начали полицейские.

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