Приглашенного в РФ депутата из Перу не пустили в самолет из-за запрета США

Приглашенного на форум в российскую столицу депутата из Перу Гильермо Бермехо не пустили в самолет из-за запрета США. Об этом сообщил ТАСС.

Парламентарий пояснил, что получил приглашение от партии «Единая Россия» на мероприятие «За свободу наций!», которое состоится 15–17 февраля в Москве. Он должен был отправиться в полет из Лимы с пересадкой в Мехико и Стамбуле. Небольшая часть маршрута лайнера проходила через воздушное пространство США.

«Когда мы делали пересадку в Мехико, компания Turkish Airlines проинформировала нас о получении предупреждения со стороны миграционной службы США, что мне не разрешено пролетать через воздушное пространство США», — отметил Бермехо.

Депутат обратил внимание, что он, во-первых, как парламентарий он имеет дипломатический паспортом, а во-вторых намерения въезжать на территорию США не было. Тем не менее, Бермехо получил отказ в допуске на борт.

В конце января самолет с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок во время полета в Джибути совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии, поскольку не получил разрешения на пролет над территорией Эритреи.

Ранее пассажир устроил драку на борту самолета, плюнул в попутчика и приставал к женщинам.