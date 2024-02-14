Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Приглашенного в РФ депутата из Перу не пустили в самолет из-за запрета США

Депутат Бермехо заявил, что не смог вылететь из Перу в Москву из-за запрета США

close
100%
Guillermo Bermejo Rojas/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Приглашенного на форум в российскую столицу депутата из Перу Гильермо Бермехо не пустили в самолет из-за запрета США. Об этом сообщил ТАСС.

Парламентарий пояснил, что получил приглашение от партии «Единая Россия» на мероприятие «За свободу наций!», которое состоится 15–17 февраля в Москве. Он должен был отправиться в полет из Лимы с пересадкой в Мехико и Стамбуле. Небольшая часть маршрута лайнера проходила через воздушное пространство США.

«Когда мы делали пересадку в Мехико, компания Turkish Airlines проинформировала нас о получении предупреждения со стороны миграционной службы США, что мне не разрешено пролетать через воздушное пространство США», — отметил Бермехо.

Депутат обратил внимание, что он, во-первых, как парламентарий он имеет дипломатический паспортом, а во-вторых намерения въезжать на территорию США не было. Тем не менее, Бермехо получил отказ в допуске на борт.

В конце января самолет с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок во время полета в Джибути совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии, поскольку не получил разрешения на пролет над территорией Эритреи.

Ранее пассажир устроил драку на борту самолета, плюнул в попутчика и приставал к женщинам.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами