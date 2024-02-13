Суд признал законным арест россиянки с радужными сережками

Нижегородский областной суд отказал в удовлетворении жалобы Анастасии Ершовой, которую арестовали на 5 суток за ношение сережек в виде лягушек с цветами радуги. Об этом сообщил Telegram-канал SOTAvision.

Девушку признали виновной в «публичной демонстрации символики экстремистского движения ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Ее адвокат Артем Никитин заявлял, что серьги не содержат символики ЛГБТ, на них изображение семицветной радуги. В связи с этим сторона защиты подала апелляцию на приговор Ершовой.

Также Никитин рассказал, что его подзащитная не демонстрировала серьги, так как это ее личная вещь.

После освобождения сама Ершова сообщила, что именно семицветные «лягушки» были на ней в день инцидента. Но в протоколе говорится об их потере, что является ошибкой полиции. Адвокат отметил, что серьги девушка не теряла и не выкидывала, они находятся дома.

Адвокат после заседания заявил, что будет подавать апелляцию в Конституционный суд РФ.

Жительницу Нижнего Новгорода Анастасию Ершову отправили под арест за ношение сережек в цветах радуги 1 февраля. По данным СМИ, 29 января к девушке подошли двое неизвестных. Записывая происходящее на камеру, они потребовали, чтобы она и ее друг немедленно сняли с себя «экстремистскую символику». Видео опубликовали в соцсетях, героиню ролика вызвали на допрос. На девушку составили протокол о демонстрации экстремистской символики. После чего она пробыла в камере 5 суток. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянку оштрафовали за фото в соцсети шестилетней давности с символикой ЛГБТ.