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Ставрополец в ходе конфликта несколько раз переехал оппонента на автомобиле

В Ставрополе мужчина несколько раз переехал оппонента на машине в ходе конфликта

В Ставрополе мужчина несколько раз переехал на машине своего оппонента во время конфликта. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 9 февраля на одной из парковок. Между двумя мужчинами произошел конфликт, который позже перерос в драку. Один из участников упал на землю, и тогда его оппонент сел за руль автомобиля и несколько раз переехал потерпевшего, а затем скрылся.

Пострадавшему своевременно оказали всю необходимую медицинскую помощь, информации о его состоянии не поступало. Мужчину, который переехал его на машине, задержали.

Задержанному предъявили обвинения по уголовной статье о покушении на расправу. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

Ранее в Элисте подростки устроили массовую драку на крыльце гимназии.

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