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В Саранске трехмесячный младенец получил ожоги из-за компресса с картошкой

В Мордовии трехмесячный младенец попал в больницу после лечения ОРВИ на дому

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Shutterstock

В Саранске ребенок попал в больницу с ожогом после компресса из картошки, мальчика лечили на дому от ОРВИ. Об этом сообщает УМВД по республике Мордовия.

Сообщение о травмированном ребенке поступило в правоохранительные органы из детской больницы. Мальчика с ожогом спины доставила в медицинское учреждение бригада скорой помощи.

По словам матери младенца, он болел ОРВИ, семья не вызывала врача, ребенка лечили на дому. По совету бабушки 26-летняя мать сделала младенцу компресс, приложив к телу завернутую в полотенце лепешку из вареного картофеля.

После проведения процедуры на спине ребенка образовались ожоги. Проводится проверка.

Ранее российские врачи спасли ребенка с ожогом пупка от марганцовки.

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