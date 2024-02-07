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На Украине избили женщину, приняв ее за «наводчика» военкомата

На Украине толпа приняла женщину за наводчика военкомата и избила ее

Жители Ивано-Франковска приняли женщину с ребенком за «наводчика» военкомата и избили ее. Об этом сообщает «Страна.ua».

Инцидент произошел в Косовском районе города. По данным правоохранителей, местные жители перекрыли дорогу и заставляли людей показывать телефоны.

По словам пострадавшей, разъяренные местные жители увидели в ней человека, работающего на военкомат и избили.

«Одна женщина засунула биту в окно и дала по голове ребенку, в то время как другая меня держала за волосы и я ничего просто ничего не могла сделать», – поделилась женщина.

Как заявила пострадавшая, в какой-то момент один из мужчин в толпе сказал людям, что они ошиблись машиной и нападавшие переключились на другой автомобиль.

Ранее в Одессе женщины выгнали с рынка сотрудников военкоматов.

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