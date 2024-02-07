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В Кении лидера «голодного» культа обвинили в убийстве 191 ребенка

CNN: лидеру кенийской секты предъявлено обвинение в убийстве 191 ребенка

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В Кении пастору христианского культа Полу Маккензи и 29 его подельникам предъявлено обвинение в умышленном убийстве 191 ребенка. Об этом сообщает CNN.

Тела 400 заморивших себя голодом людей обнаружили весной 2023 года в лесу Шакахола около церкви в Кении, которой руководил пастор Маккензи. Секта «Благая весть» практиковала принуждение последователей к смерти от голода. Лидер культа призывал лишать пищи себя и детей, чтобы как можно раньше попасть в рай и не увидеть конца света. Кроме того, сторонники культа запрещали ходить детям в школу и не обращались к врачам, поскольку считали это проявлением сатанизма.

Кенийского пастора арестовали в апреле 2023 года, когда были идентифицированы останки 191 ребенка, он также обвиняется в терроризме, непредумышленном убийстве и пытках. В декабре его осудили на 12 месяцев тюрьмы.

Маккензи и 29 его подельников не признали себя виновными по предъявленным обвинениям.

Ранее россиянка сообщила о краже ее кошки сектантами «для спасения мира от ядерного взрыва».

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