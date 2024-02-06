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В Москве из здания МГУ исчезла картина XIX века

В Москве из здания геологического факультета МГУ исчезла картина XIX века

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Москве правоохранительные органы начали проверку после исчезновения картины Льва Лагорио XIX века на геологическом факультете МГУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В понедельник, 5 февраля, в полицейский отдел обратилась сотрудница геологического факультета университета.

«По ее словам, она обнаружила пропажу картины «Бурное море» художника Льва Лагорио, которая ранее висела в кабинете здания на Ленинских горах», — заявил источник.

Оценочная стоимость картины превышает 300 тысяч рублей.

До этого стало известно, что заместитель министра культуры Италии, искусствовед Витторио Згарби покидает свой пост из-за подозрений в краже картины и претензий Антимонопольной службы Италии. В январе 2024 года стало известно, что политика и искусствоведа подозревают в краже картины XVII века и придумывании истории ее происхождения. Полотно Рутилио Манетти «Пленение Святого Петра» пропало из замка в Пьемонте в 2013 году, а в 2021 году картину показали на выставке как часть личной коллекции Згарби. Однако она отличалась размерами и художественными деталями. Згарби обвинения отрицал.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о самых громких кражах экспонатов и предметов искусства на миллионы рублей.

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