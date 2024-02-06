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Названы самые популярные у россиян занятия на борту самолета

63% российских пассажиров спят на борту самолета

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Depositphotos

Большинство россиян проводят время на борту самолета во сне и за просмотром фильмов, передает проект «Сноб» со ссылкой на исследование, проведенное книжным сервисом «Литрес» и компанией «Авиасейлс». В опросе приняли участие 1800 пассажиров старше 16 лет.

Выяснилось также, что популярными среди российских пассажиров являются чтение и прослушивание аудиокниг. При этом 80% граждан предпочитают художественную литературу, 27% — книги по психологии, 21% — научно-популярные издания, 13% — образовательную литературу.

Чуть менее распространены игры и разбор фотографий в телефоне.

В начале февраля стало известно, что российским авиакомпаниям могут запретить рассаживать родителей и их детей в самолетах. Группа депутатов «Единой России» готовит соответствующие поправки в Воздушное законодательство РФ.

По словам одного из авторов инициативы, первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, подготовка законопроекта только началась, в настоящее время парламентарии уточняют формулировки документа. К примеру, депутаты пока не определили, для детей какого возраста должен быть актуальным этот запрет.

Ранее россияне рассказали, как сделать путешествия с животными безопаснее.

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