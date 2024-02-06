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Синоптик рассказал, обрушит ли на Москву снегопады приближающийся циклон «Ольга»

Синоптик Шувалов: циклон «Ольга» принесет в Москву умеренный снегопад

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Завтра, 7 февраля, в Москву придет циклон «Ольга». Он не обрушит на столицу сильные снегопады, так как у него «иссяк запал», из-за чего осадки ожидаются небольшие, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов телеканалу «360».

«Все уже закончилось. У этого циклона весь запал иссяк. Сегодня не повторится, а вот завтра может юг области задеть следующий циклон. Он, правда, в основном пойдет по черноземным областям, но юг области — Каширу, Серпухов — может задеть и там хороший снег пройдет», — рассказал Шувалов.

В Москве в среду пройдет умеренный снег, но до конца недели погода будет постоянно меняться, добавил синоптик. Ближе к выходным, по его словам, вернутся морозы до 15-17 градусов ниже нуля.

Потепление и похолодание будут чередоваться в столице на протяжении всего февраля, снег пролежит долго, заключил Шувалов.

Синоптики ранее предупредили москвичей о сильном похолодании – к концу недели морозы могут достигнуть 21 градуса. Жителям Подмосковья спрогнозировали в конце недели смешанные осадки, в том числе – ледяной дождь.

Ранее россиянам посоветовали не радоваться сообщениям о теплом феврале.

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