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Пассажир напал на полицейского после задержания за дебош во Внуково

Во Внуково задержали мужчину, который напал на полицейского и вывихнул ему плечо

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Shutterstock

Во Внуково задержали пассажира, который устроил дебош в ожидании посадки на самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Накануне ожидавший вылета 46-летний житель Калужской области выпил спиртное и закурил сигарету у стойки регистрации. Сотрудники аэропорта возмутились и сделали замечание пассажиру, тот ответил оскорблениями и дождался прибытия полицейских. Правоохранителям удалось заковать дебошира в наручники, а также доставить его в отдел для составления протоколов.

Там задержанный успел порвать бумаги, лежавшие на рабочем столе, и напасть на сержанта. Он повалил его на пол и попытался избить. Как уточняется, сотрудники полиции сняли наручники с мужчины, когда тот согласился на медосвидетельствование. Его вновь обезвредили, а пострадавшего доставили в больницу с вывихом плеча.

В отношении дебошира пока возбудили только два дела об административных правонарушениях — за курение в общественном месте и мелкое хулиганство. Уголовное дело на сотрудника Калужского радиотехнического института пока не завели.

Ранее трое россиян устроили дебош на борту самолета, летевшего в Екатеринбург.

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