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В Госдуме предложили оснастить все такси тревожной кнопкой

Депутат Госдумы Милонов предложил оснастить все такси тревожной кнопкой

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Shutterstock

Необходимо рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии «тревожной кнопки» для связи с полицией. Об этом сообщается в обращении депутата Госдумы Виталия Милонова на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева, передает RT.

Милонов заявил, что водители такси во время работы могут становиться свидетелями и невольными соучастниками правонарушений.

«Прошу вас рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии тревожной кнопки для связи с полицией», — сказано в тексте обращения.

25 января сообщалось, что в Уссурийске вневедомственная охрана задержала дебоширов в такси, где водителем была женщина. Сообщение в ведомство о сигнале тревоги поступило из автомобиля такси. Как рассказала водительница, она приехала на вызов в одну из городских саун, откуда к ней в машину сели четверо мужчин. В дороге пассажиры начали вести себя агрессивно, в том числе разбили окно в одной из задних дверей. Водительница приняла решение нажать тревожную кнопку.

Ранее Милонов призвал полностью запретить стерилизацию мужчин в России.

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