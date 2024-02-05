В Госдуме предложили оснастить все такси тревожной кнопкой

Необходимо рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии «тревожной кнопки» для связи с полицией. Об этом сообщается в обращении депутата Госдумы Виталия Милонова на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева, передает RT.

Милонов заявил, что водители такси во время работы могут становиться свидетелями и невольными соучастниками правонарушений.

«Прошу вас рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии тревожной кнопки для связи с полицией», — сказано в тексте обращения.

25 января сообщалось, что в Уссурийске вневедомственная охрана задержала дебоширов в такси, где водителем была женщина. Сообщение в ведомство о сигнале тревоги поступило из автомобиля такси. Как рассказала водительница, она приехала на вызов в одну из городских саун, откуда к ней в машину сели четверо мужчин. В дороге пассажиры начали вести себя агрессивно, в том числе разбили окно в одной из задних дверей. Водительница приняла решение нажать тревожную кнопку.

Ранее Милонов призвал полностью запретить стерилизацию мужчин в России.