На выставке «Россия» рассказали о росте потока иностранных туристов в Россию

С 2021 года спрос на внутренний туризм по России превысил «доковидный» уровень, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках Дня туризма на выставке-форуме «Россия».

Он отметил, что, несмотря на санкционные ограничения, все больше иностранных туристов приезжают в Россию.

«Сегодня мы говорим о росте 20%, число поездок составило 78 млн», — сказал вице-премьер.

Чернышенко добавил, что пандемия Covid-19 существенно сократила потоки туристов во всем мире, но принятые в России меры поддержки отрасли помогли быстрыми темпами восстановить основные показатели развития отрасли.

Также в мероприятии принял участие министр экономического развития России Максим Решетников.

Он отметил, что туризм является важной часть экономики регионов и страны.

«Туризм меняет города, регионы, инфраструктуру, помогает развивать малый бизнес», — сказал он.

Решетников добавил, что россияне стали чаще путешествовать по стране.

«В 1,5 раза увеличилась выручка бизнеса. На фоне растущего спроса компании стали активнее инвестировать в инфраструктуру. Поддержку этому оказал нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Строятся отели по льготным программам кредитования, модульные гостиницы, инфраструктура для туристических кластеров», — отметил он.

Решетников подчеркнул, что потенциал туризма в России до 2030 года оценивается в 140 млн турпоездок.

Напомним, 3 февраля на выставке-форуме «Россия» проходит тематический День туризма, в рамках которого на всех площадках ВДНХ посетители могут принять участие в квестах, лекциях, мастер-классах, презентациях и розыгрышах, посвященных путешествиям по России.