Автомобиль врезался в пост охраны посольства России в Сеуле

В полицейский пост, расположенный перед посольством России в Сеуле, врезался автомобиль. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство «Рёнхап».

Инцидент произошел поздно вечером 28 января. Находившийся на посту охраны полицейский получил серьезные травмы шеи и плеч. Он был незамедлительно доставлен в больницу.

Водитель, находившийся за рулем автомобиля, был трезв. Правоохранительные органы Южной Кореи начали расследование причин происшедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что в столице США Вашингтоне автомобиль врезался в ограждение Белого дома, мужчина, находившийся за рулем, был арестован.

До этого автомобиль врезался в припаркованный внедорожник, который охранял кортеж президента Джо Байдена, глава государства и первая леди Джилл Байден в результате инцидента не пострадали.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.