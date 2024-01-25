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Лавина едва не накрыла экипаж сотрудников ДПС на Сахалине

На юге Сахалина лавина сошла на дорогу, никто не пострадал

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Global Look Press

На юге Сахалина произошел сход снежной лавины на дорогу у села Ясноморского. Никто не пострадал, но снежные массы едва не накрыли экипаж сотрудников ДПС, сообщает РЕН ТВ.

Их автомобиль в итоге засыпало только по колеса. На место происшествия выехала спецтехника, которая уже устраняет последствия стихии.

Как сообщает региональное управление МВД, полицейские ОМВД России по Невельскому городскому округу проводили обследование дороги Невельск — Холмск, когда начала сходить лавина. После того, как экипаж ДПС убедился, что под лавину не попали другие транспортные средства, он сообщили в районную администрацию о сходе снега.

На Сахалин пришел мощный циклон, который привел к введению режима ЧС на всей территории области. На юге острова закрыты участки дорог федеральной трассы Южно-СахалинскОха, отменены автобусные рейсы и закрыт аэропорт. В городе сейчас не работает общественный транспорт, отменены поезда, а паромная переправа Холмск — Ванино между Сахалином и материком закрыта с понедельника. Школьники обучаются в дистанционной форме.

Как передает сахалинское управление Росгидромета, погода начнет улучшаться только в субботу.

Ранее сахалинец вырыл тоннель в снегу, чтобы выйти из дома.

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