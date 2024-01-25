Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Сочи временно остановил прием рейсов

Росавиация: для безопасности полетов в аэропорту Сочи введены ограничения

close
100%
Shutterstock

Прием авиарейсов в Международном аэропорту Сочи временно приостановлен. Об этом сообщили в справочной службе аэропорта ТАСС.

На текущий момент неизвестно количество задержанных рейсов.

Ограничения в работе аэропорта были введены в ночь на четверг с 23:13 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Официальное заявление пресс-службы Росавиации, опубликованное в телеграм-канале, гласит, что «экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет».

До этого произошел пожар на территории нефтебазы в Туапсе (Краснодарский край)г. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорание локализовано. По данным Telegram-канала «112», предварительно, произошла атака беспилотника.

Как передает Telegram-канал Baza, в полночь 25 января дрон попал в вакуумную установку на объекте.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами