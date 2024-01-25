Аэропорт Сочи временно остановил прием рейсов

Прием авиарейсов в Международном аэропорту Сочи временно приостановлен. Об этом сообщили в справочной службе аэропорта ТАСС.

На текущий момент неизвестно количество задержанных рейсов.

Ограничения в работе аэропорта были введены в ночь на четверг с 23:13 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Официальное заявление пресс-службы Росавиации, опубликованное в телеграм-канале, гласит, что «экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет».

До этого произошел пожар на территории нефтебазы в Туапсе (Краснодарский край)г. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорание локализовано. По данным Telegram-канала «112», предварительно, произошла атака беспилотника.

Как передает Telegram-канал Baza, в полночь 25 января дрон попал в вакуумную установку на объекте.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.