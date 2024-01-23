Объявивший голодовку в тюрьме экс-глава МВД Польши госпитализирован

Объявившего в тюрьме голодовку экс-главу МВД Польши Мариуша Каминьского перевезли в больницу. Об этом сообщил телеканалу Telewizija Trwam советник президента Анджея Дуды Блажей Побожы.

По его словам, экс-министр попал в больницу вечером 22 января. Источники журналистов передали, что состояние Каминьского серьезное, но угрозы жизни нет. В центральном управлении тюремной службы отказались давать комментарии по поводу ситуации. Там заявили журналистам, что не дают информацию о состоянии здоровья заключенных.

Экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве в отсутствие там Дуды. Каминьского и Вонсика обвиняют в превышении полномочий — три с половиной года назад по решению суда чиновники должны были отправиться в тюрьму, однако за время суда они успели стать членами ранее правящей партии «Право и справедливость» и депутатами сейма (парламента).

После этого Анджей Дуда помиловал их, при этом нарушив порядок этой процедуры, который запрещает помиловать тех, против кого не вступил в законную силу приговор. Решение Дуды было оспорено, однако ход делу не давали до тех пор, пока у власти оставались однопартийцы Каминьского и Вонсика.

17 января президент страны Анджей Дуда рассказал, что Каминьского приказали насильно кормить в тюрьме.

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