Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Объявивший голодовку в тюрьме экс-глава МВД Польши госпитализирован

Telewizija Trwam: объявившего голодовку экс-главу МВД Польши увезли в больницу

close
100%
Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объявившего в тюрьме голодовку экс-главу МВД Польши Мариуша Каминьского перевезли в больницу. Об этом сообщил телеканалу Telewizija Trwam советник президента Анджея Дуды Блажей Побожы.

По его словам, экс-министр попал в больницу вечером 22 января. Источники журналистов передали, что состояние Каминьского серьезное, но угрозы жизни нет. В центральном управлении тюремной службы отказались давать комментарии по поводу ситуации. Там заявили журналистам, что не дают информацию о состоянии здоровья заключенных.

Экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве в отсутствие там Дуды. Каминьского и Вонсика обвиняют в превышении полномочий — три с половиной года назад по решению суда чиновники должны были отправиться в тюрьму, однако за время суда они успели стать членами ранее правящей партии «Право и справедливость» и депутатами сейма (парламента).

После этого Анджей Дуда помиловал их, при этом нарушив порядок этой процедуры, который запрещает помиловать тех, против кого не вступил в законную силу приговор. Решение Дуды было оспорено, однако ход делу не давали до тех пор, пока у власти оставались однопартийцы Каминьского и Вонсика.

17 января президент страны Анджей Дуда рассказал, что Каминьского приказали насильно кормить в тюрьме.

Ранее в Польше назвали главного поставщика вооружений в страну.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами