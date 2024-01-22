Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В российском СИЗО нашли багет, фаршированный мясом и телефоном

В Петербурге сотрудники СИЗО изъяли телефон, переданный в багете

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Сотрудники СИЗО-1 в Санкт-Петербурге обнаружили багет, начиненный мясным фаршем и телефоном. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Северной столице и Ленобласти. Уточняется, что к мобильному устройству прилагались сим-карта и зарядное устройство. Находка была изъята.

В ведомстве напомнили, что подобное деяние влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 25 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

За повторный пронос средств связи предусмотрена уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.

До этого в Сочи обнаружили у прилетевших из Турции пассажиров крупную партию лекарств.

Таможенники остановили граждан, когда они проходили через «зеленый коридор». Во время досмотра у них нашли много однородных предметов. Выяснилось, что в двух чемоданах они перевозили 2025 упаковок лекарств, общий вес составил более 48 кг.

Ранее в Москве подозреваемый в контрабанде угнал машину таможенников, пока они платили за бензин.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами