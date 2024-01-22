В российском СИЗО нашли багет, фаршированный мясом и телефоном

Сотрудники СИЗО-1 в Санкт-Петербурге обнаружили багет, начиненный мясным фаршем и телефоном. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Северной столице и Ленобласти. Уточняется, что к мобильному устройству прилагались сим-карта и зарядное устройство. Находка была изъята.

В ведомстве напомнили, что подобное деяние влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 25 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.

За повторный пронос средств связи предусмотрена уголовная ответственность с наказанием в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.

До этого в Сочи обнаружили у прилетевших из Турции пассажиров крупную партию лекарств.

Таможенники остановили граждан, когда они проходили через «зеленый коридор». Во время досмотра у них нашли много однородных предметов. Выяснилось, что в двух чемоданах они перевозили 2025 упаковок лекарств, общий вес составил более 48 кг.

Ранее в Москве подозреваемый в контрабанде угнал машину таможенников, пока они платили за бензин.