В Московской области задержан замминистра здравоохранения Захаров

Замминистра здравоохранения Московской области Александр Захаров задержан по уголовному делу о взятке. Об этом сообщает MK.ru.

По данным издания, Захарову предъявлено обвинение по статье 290 часть 6 УК РФ.

«Главное следственное управление ГСУ СКР по Московской области вышло с ходатайством в Тверской суд Москвы об аресте чиновника», — говорится в публикации.

В картотеке дел Тверского суда указано, что Захаров арестован на срок до 17 марта.

До этого суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.