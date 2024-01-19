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В Московской области задержан замминистра здравоохранения Захаров

Замминистра здравоохранения Московской области Захаров задержан за взятку

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Владимир Николаев/РИА Новости

Замминистра здравоохранения Московской области Александр Захаров задержан по уголовному делу о взятке. Об этом сообщает MK.ru.

По данным издания, Захарову предъявлено обвинение по статье 290 часть 6 УК РФ.

«Главное следственное управление ГСУ СКР по Московской области вышло с ходатайством в Тверской суд Москвы об аресте чиновника», — говорится в публикации.

В картотеке дел Тверского суда указано, что Захаров арестован на срок до 17 марта.

До этого суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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