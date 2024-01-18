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В Снежинске пара пенсионеров-инвесторов решила быстро заработать и лишилась 4,1 млн рублей

В Челябинской области пенсионеры-инвесторы отдали мошенникам 4,1 млн рублей

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Depositphotos

В Челябинской области пенсионеры перевели мошенникам более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Супруги из Снежинска нашли предложение от аферистов в интернете. Им предлагали быстро заработать деньги с помощью инвестиций в известную российскую компанию. После заполнения анкеты у женщины возникли сомнения, но оператор уговорил ее связаться с организацией.

Пара перевела на счета мошенников свои сбережения, после чего глава семьи взял кредит на сумму 3,6 миллиона рублей.

Только после Нового года супруги решили забрать заработанные деньги, но сделать этого не смогли. В этот момент россияне поняли, что их обманули.

«Полицейским пенсионеры рассказали, что знали о случаях мошенничества, но не придали значение этой информации, считая, что их это не коснется», – сообщается в публикации.

Всего пенсионеры отдали аферистам 4,1 миллиона рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Кузбассе пенсионерка попыталась вызволить из плена «прямого потомка» Шекспира и потеряла деньги.

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