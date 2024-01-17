Россиянам объяснили, как уменьшить расход заряда смартфона

Уменьшение яркости на смартфоне и запрет на работу приложений в фоновом режиме помогут продлить заряд устройства. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«В настройках нужно проверить все приложения, посмотреть, насколько сильно они потребляют ресурсы, есть ли у них доступ к тем или иным возможностям в фоновом режиме и запретить некоторым работу в нем», — сказал эксперт.

При этом запрет на фоновую активность стоит установить только на те приложения, которые используются не часто. Например, не стоит трогать мессенджеры, если вы хотите своевременно получать сообщения, предупредил Ульянов. Если пользователь не ждет важного звонка или сообщения, на телефоне можно включить авиарежим.

«При этом будут отключены беспроводные сетевые интерфейсы, что тоже поможет сохранить заряд батареи на более долгий срок», — заключил специалист.

IT-эксперт и один из основателей блога Pchinka blog Никита Мокеев до этого говорил, что отключение функции автоматического поиска Wi-Fi-сетей может продлить время работы смартфона от одного заряда.

Ранее в Госдуме поделились отзывами после тестирования отечественных смартфонов.