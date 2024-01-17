Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как уменьшить расход заряда смартфона

Глава Zecurion Ульянов: уменьшение яркости поможет продлить заряд смартфона

close
100%
Shutterstock

Уменьшение яркости на смартфоне и запрет на работу приложений в фоновом режиме помогут продлить заряд устройства. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«В настройках нужно проверить все приложения, посмотреть, насколько сильно они потребляют ресурсы, есть ли у них доступ к тем или иным возможностям в фоновом режиме и запретить некоторым работу в нем», — сказал эксперт.

При этом запрет на фоновую активность стоит установить только на те приложения, которые используются не часто. Например, не стоит трогать мессенджеры, если вы хотите своевременно получать сообщения, предупредил Ульянов. Если пользователь не ждет важного звонка или сообщения, на телефоне можно включить авиарежим.

«При этом будут отключены беспроводные сетевые интерфейсы, что тоже поможет сохранить заряд батареи на более долгий срок», — заключил специалист.

IT-эксперт и один из основателей блога Pchinka blog Никита Мокеев до этого говорил, что отключение функции автоматического поиска Wi-Fi-сетей может продлить время работы смартфона от одного заряда.

Ранее в Госдуме поделились отзывами после тестирования отечественных смартфонов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами