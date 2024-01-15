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В Москву доставили четверых украинских диверсантов для следственных действий

Сдавшихся членов украинской ДРГ доставили в Москву для следственных действий

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на военных и энергетических объектах в России, доставили в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, речь идет о военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшихся в плен в Брянской области в конце августа 2023 года. Уточняется, что в настоящее время они арестованы и содержатся в СИЗО «Лефортово».

Фигурантам предъявлены обвинения в организации террористического акта организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ.

До этого задержанный сотрудник завода в Пензенской области заявил, что хотел передать данные об объекте Польше в обмен на предоставление ему политического убежища.

В декабре российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ликвидировала группу пограничников и бойцов Вооруженных сил Украины в Черниговской области и взяла в плен одного сотрудника пограничной службы.

1 января сообщалось, что российская армия уничтожила диверсионно-разведывательную группу на Южно-Донецком направлении.

Ранее российские пограничники задержали француза, который на лодке незаконно приплыл в РФ.

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