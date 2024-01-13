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В Wildberries ответили на слова, что сгоревший склад в Шушарах работал без разрешения

В Wildberries заявили, что сгоревший склад в Шушарах получил разрешение на работу

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Валентин Егоршин/ТАСС

В компании Wildberries заявили, что сгоревший 13 января склад в петербургских Шушарах получил заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Об этом сообщает РБК.

«В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения», — заявили в компании, уточнив, что также были проведены и практические испытания.

Также в компании добавили, что Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем необходимым требованиям.

До этого врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров заявлял, что склад Wildberries в Шушарах, где 13 января произошел пожар, работал без разрешения и не был введен в эксплуатацию. По его словам, «с такими бумагами они не должны были работать без разрешения».

13 января в Санкт-Петербурге полностью сгорел один из крупнейших складов Wildberries вместе со всем оборудованием, товарами и личными вещами сотрудников. Ущерб от пожара на складе оценивают в 10 млрд рублей.

Ранее сотрудник горящего склада в Шушарах рассказал о давке во время эвакуации.

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