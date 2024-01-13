Сгоревший склад Wildberries в Шушарах работал без разрешения

Склад Wildberries в петербургских Шушарах, где 13 января произошел пожар, работал без разрешения и не был введен в эксплуатацию. Об этом в эфире телеканала 78 сказал врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

«Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам (подает заявку. — «Газета.Ru»)», — заявил Захаров.

По его словам, «с такими бумагами они не должны были работать без разрешения».

13 января в Санкт-Петербурге полностью сгорел один из крупнейших складов Wildberries вместе со всем оборудованием, товарами и личными вещами сотрудников. В момент возгорания внутри находились более тысячи сотрудников, которые не сразу стали эвакуироваться, так как посчитали сигнализацию ложной. Ущерб от пожара на складе оценивают в 10 млрд рублей.

Глава компании по производству профессиональной косметики «Гельтек» Сергей Кирш рассказал «Газете.Ru», что маркетплейс еще не связывался с продавцами по поводу компенсаций за сгоревший товар и добавил, что в ближайшее время ожидаются задержки доставки.

Ранее сотрудник горящего склада в Шушарах рассказал о давке во время эвакуации.