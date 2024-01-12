В России предложили ввести меры взыскания с иноагентов долгов по налогам

В России необходимо усовершенствовать налоговое законодательство, чтобы взыскивать задолженности с иностранных агентов, считает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он предложил при наличии у иноагентов долгов выше 10 тыс. рублей проводить выездную налоговую проверку. Соответствующее обращение он направил зампреду правительства – руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

Ситуацию с долгами иноагентов по налогам Соловьев назвал неприемлемой, заявив, что уклонение от уплаты позволяет им получить конкурентное преимущество перед добросовестными налогоплательщиками.

Юрист призвал дополнить действующее налоговое законодательство новым положением, которое будет предусматривать налоговую проверку иноагентов при наличии задолженностей более 10 тыс. рублей. Это поможет предотвратить совершение налоговых преступлений, а также поспособствует «соблюдению принципа справедливости», убежден Соловьев.

Напомним, накануне в Госдуме призвали обязать иноагентов сообщать о наличии иностранного гражданства или ВНЖ при выпуске контента для аудитории. А чуть раньше депутаты предлагали ввести требование о повторении маркировки аудио и видеоматериалов каждые 15 минут.

Ранее в Госдуме также отмечали необходимость пересмотреть правила упоминания экстремистов и иноагентов в соцсетях.