В МИД рассказали о пострадавших россиянах в ходе бунтов в Эквадоре

Никаких происшествий с россиянами во время беспорядков в Эквадоре пока не зафиксировали. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Ситуация в Эквадоре обострилась после побега главаря банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито из тюрьмы 7 января, после чего произошли бунты в нескольких пенитенциарных учреждениях.

8 января в ряде тюрем страны произошли бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников. Эквадор переживает резкий рост преступности. Президент Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

Российское посольство в Эквадоре из-за нестабильной ситуации предостерегло от посещения страны. Дипломатическое представительство отметило, что пока не располагает сведениями о пострадавших гражданах России.

Главнокомандующий вооруженными силами Эквадора Хайме Вела Эрасо заявил, что члены преступных группировок на территории страны являются законной военной целью и переговоров с ними не будет. Национальная ассамблея Эквадора пообещала амнистию военным и полицейским во время операции по нейтрализации преступных группировок.

Ранее обвиняемый в коррупции бывший вице-президент Эквадора обратился за убежищем в Мексике.