Пожар на складе швейной фабрики произошел во Владимирской области

Открытое горение на складе готовой продукции швейной фабрики в поселке Муромцево Владимирской области ликвидировали. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Во Владимирской области сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — уточнили в ведомстве.

Огонь распространился на площади в 1300 квадратных метров. В МЧС отметили, что пострадавших нет. К тушению пожара привлекли 38 спасателей и 12 единиц техники.

Накануне загорелся ангар на юго-востоке Санкт-Петербурга. Строение располагалось на Дальневосточном проспекте. По данным МЧС, в металлическом ангаре размером 70х80 метров произошел пожар на общей площади четыре тыс. квадратных метров. В ликвидации возгорания приняли участие 43 сотрудника экстренных служб и 10 машин. При этом ведомство распорядилось нарастить задействованные в тушении огня силы.

7 января в Ростове-на-Дону загорелся цирк.

Ранее в центре Москвы загорелось здание гостиницы.