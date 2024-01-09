Детей из холодных домов Климовска переселят в оздоровительный лагерь

Детей из Климовска, которые живут в оставшихся без отопления домах, на время разместят в оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. Всего туда отправятся 95 детей, по желанию вместе с ними поехать могут родители, рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина телеканалу «360».

Лагерь «Литвиново» входит в десятку лучших в стране, отметила Каклюгина. В нем для детей проводят спортивные занятия, также у них есть возможность плавать в бассейне и играть в боулинг.

По словам вице-губернатора региона, в лагерь уже выехал первый автобус с 95 детьми и 15 родителями. Транспорт отходит от пункта временного размещения, который организовали в спортцентре «Юность».

«Дети разных возрастов, кто-то изъявил желание поехать с маленьким ребенком. Есть мама с ребенком, которому всего лишь годик. В данной ситуации это допустимо, мы это организовываем», — рассказала Каклюгина.

Чтобы отправить ребенка в лагерь, нужно обратиться в УСЦ «Юность» или Telegram-чат «Наш Климовск».

Ранее стало известно, что Климовский специализированный патронный завод национализируют из-за ЧП с отоплением.