Москвичам спрогнозировали резкое похолодание к концу недели

В Москву и Московскую области в ближайшие дни атмосферные фронты, проходящие на западе, принесут кратковременное потепление. Однако уже к концу недели в столице резко похолодает, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

В ближайшие два дня – среду и четверг – температура воздуха в Москве будет расти, отметил Ильин. По его данным, в среду в городе она составит 6-8 градусов ниже нуля, в регионе – 4-9 градусов мороза. В четверг потеплеет до 2 градусов ниже нуля в столице, в области температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза.

«В отдельных районах на севере Московской области температура все-таки будет удерживаться на уровне -6...-8 °С. Основной теплый поток пройдет по южным районам Московской области», — отметил синоптик.

Пройдут небольшие снегопады, на дорогах будет гололедица. Так, предстоящей ночью выпадет до 2-4 см снега.

С пятницы в столице с прибытием холодного фронта ожидается резкое похолодание, предупредил Ильин. Так, в ночь с четверга на пятницу температура воздуха опустится до 13-18 градусов ниже нуля, днем – до 12-17 градусов. В субботу морозное состояние атмосферы окрепнет до 17-18 градусов днем и до 20 градусов мороза ночью.

«В воскресенье начнет заходить очередная волна более теплого воздуха, отчего морозы начнут смещаться. До -8...-13 °С днем в воскресенье», — пообещал синоптик.

Напомним, в Гидрометцентре жителей Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов предупредили об очень холодной погоде в ближайшее время. Температура может опуститься ниже нормы на 8-14°C на протяжении всей недели.

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