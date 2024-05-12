Шольц высказался об израильском наступлении на Рафах

Германия считает безответственным наступление израильской армии на город Рафах в секторе Газа, Берлин предостерегает Израиль от соответствующих шагов. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с RND.

«Мы считаем безответственным наступление на Рафах, где живут 1,7 миллиона человек и 1 миллион внутренне перемещенных лиц. Мы предостерегаем от этого», — подчеркнул Шольц (цитата по РИА Новости).

Одновременно с этим глава немецкого кабмина отметил право Израиля на самооборону.

12 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Израиль обеспечить безопасность мирных граждан в городе Рафах на юге сектора Газа. Боррель призвал власти Израиля не проводить наземную операцию в Рафахе, так как это может еще больше усугубить тяжелый гуманитарный кризис. Он подчеркнул, что принуждать гражданское население эвакуироваться из Рафаха в небезопасные зоны недопустимо.

11 мая израильские военные потребовали провести эвакуацию из нескольких кварталов в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа.

Ранее ЮАР обратилась в Международный суд из-за действий Израиля в Рафахе.