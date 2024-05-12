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«Реалу» вручили чемпионский кубок

Мадридскому «Реалу» вручили чемпионский кубок на базе клуба

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realmadrid.com

Мадридский «Реал» получил чемпионский кубок Ла Лиги. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Церемония вручения трофея прошла на клубной базе, капитану мадридцев Начо была вручена награда из рук президента Королевской футбольной федерации Испании Педро Рочи.

Команда под руководством Карло Анчелотти стала недосягаемой для преследователей после матча 34-го тура Ла Лиги между каталонскими «Жироной» и «Барселоной», который завершился со счетом 4:2 в пользу подопечных Мичела.

В своем матче 34-го тура чемпионата страны столичный клуб на своем поле оказался сильнее «Кадиса». Игра, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в присутствии 72 654 зрителей, завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.

Для «Реала» этот чемпионский титул стал 36-м в истории. По данному показателю мадридцы являются абсолютными лидерами испанского первенства.

Ранее в «Зените» заявили, что не понимают как работают судьи.

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