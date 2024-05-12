«Не надо кричать о гоблине и карлике»: автор памятника Тарскому ответил на критику его родственников

Якутский скульптор из села Борогонцы Геннадий Оллонов заявил, что ему неприятно слышать критику от родных государственного деятеля Николая Тарского в адрес его памятника. «Газете.Ru» Оллонов сообщил, что лично ему никто не высказал замечаний. А фотографии, которые возмущенные родственники видели в сети, «смонтированы недоброжелателями».

«Мне, как скульптору, очень неприятно, что его родня из всей сложившейся ситуации делает какой-то пиар на всю республику. Могли бы мне лично написать или в администрацию нашего улуса (района. — «Газета.Ru»). Все замечания и недовольства могли сказать лично, а не кричать во всю, говоря о гоблине и карлике. Или надо было приехать и посмотреть самим. Фотографии смонтированы недоброжелателями. Надо все-таки быть благоразумными и ценить человеческий труд!» — сказал скульптор.

8 мая в Усть-Алданском улусе торжественно открыли памятник организатору физкультурно-спортивного движения в Якутии Николаю Тарскому. Позднее в СМИ появились высказывания родственников Тарского, которых не устроил внешний вид скульптуры.

Одна из родственниц Тарского Мария заявила изданию Sakhaday, что эскиз будущего памятника родным никто не показывал и не советовался с ними. На открытии скульптуры Мария не присутствовала, однако уверена, что дело не в неудачном ракурсе фотографий.

«Николай Тарский был невысокого роста, гармонично сложен. Был атлетического телосложения, жилистый, сильный мужчина, спортсмен. А изваяли какого-то карлика, даже гоблина из сказки», — сказала она.

Женщина добавила, что родственники Тарского будут решать, хотят ли они переделать памятник.

Ранее жителей Татарстана возмутили скульптуры из хлеба на фестивале цветов.