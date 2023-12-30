Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Днем 31 декабря в Москве ожидается 0 градусов, а к вечеру начнется похолодание. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT.

«Завтра в течение дня около 0 °С, к вечеру начнется понижение, переход через 0 °С и к 21:00 в Москве от -3...-5 °С. В новогоднюю ночь -7...-10 °С. Далее продолжится похолодание и к утру -13...-16 градусов. Днем температура такая же», — поделился он.

Вечером 31 декабря ожидается небольшой снегопад, который продолжится в ночь на 1 января. Далее осадков уже не будет.

Холодная погода в новогодние праздники ожидается не только в Москве. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о морозах и аномальном холоде сразу в 39 регионах страны.

По его словам, в праздничные дни в Ярославской и Костромской областях температура будет опускаться до минус 22-28 градусов. А в Рязанской, Калужской, Тульской, Курской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях может похолодать до минус 24 градусов.

Ранее синоптик рассказал, какие города встретят самый холодный и самый теплый Новый год.