Сомнолог рассказал, как после новогодних праздников вернуться в рабочий режим

Чтобы после новогодних каникул наладить режим и безболезненно вернуться в рабочий ритм, важно соблюдать правила сна, считает член Российского общества сомнологов Павел Кудинов. Вставать нужно стараться примерно в то же время, что и обычно, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Старайтесь на «каникулах» просыпаться в то же время, что и «не на каникулах». Ну или вставайте хотя бы лишь на час-два позже положенного времени. Отдыхать в январе мы будем долго, так что, если вы будете нарушать график отхода ко сну каждый день, 9 января вас будет ожидать очень неприятное чувство раздавленности», — заявил Кудинов.

Восстанавливать рабочий режим следует заранее — примерно за три дня до завершения выходных. Каждый день нужно приближать момент пробуждения на один час, таким образом, к моменту выхода на работу организм адаптируется.

«Время отхода ко сну также должно смещаться в сторону дня», — добавил сомнолог.

Напомним, россиян ожидают десятидневные выходные — с 30 декабря до 8 января. Первым рабочим днем в 2024 году будет вторник, 9 января.

Ранее сомнолог рассказал, как разные фазы сна влияют на легкость пробуждения по утрам.