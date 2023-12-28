Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сомнолог рассказал, как после новогодних праздников вернуться в рабочий режим

Сомнолог Кудинов: на каникулах нужно просыпаться максимум на два часа позже обычного

close
100%
Freepik

Чтобы после новогодних каникул наладить режим и безболезненно вернуться в рабочий ритм, важно соблюдать правила сна, считает член Российского общества сомнологов Павел Кудинов. Вставать нужно стараться примерно в то же время, что и обычно, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Старайтесь на «каникулах» просыпаться в то же время, что и «не на каникулах». Ну или вставайте хотя бы лишь на час-два позже положенного времени. Отдыхать в январе мы будем долго, так что, если вы будете нарушать график отхода ко сну каждый день, 9 января вас будет ожидать очень неприятное чувство раздавленности», — заявил Кудинов.

Восстанавливать рабочий режим следует заранее — примерно за три дня до завершения выходных. Каждый день нужно приближать момент пробуждения на один час, таким образом, к моменту выхода на работу организм адаптируется.

«Время отхода ко сну также должно смещаться в сторону дня», — добавил сомнолог.

Напомним, россиян ожидают десятидневные выходные — с 30 декабря до 8 января. Первым рабочим днем в 2024 году будет вторник, 9 января.

Ранее сомнолог рассказал, как разные фазы сна влияют на легкость пробуждения по утрам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами