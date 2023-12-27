В России подскочил спрос на специалистов в сфере логистики

С начала 2023 года число вакансий в сфере логистики выросло в 2,2 раза. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито Работа».

При этом отмечается, что за последние 11 месяцев выросли и зарплаты в этой сфере — на 9%. Если в январе 2023 года специалистам предлагали в среднем около 68 тысяч рублей, то теперь им готовы платить порядка 74 тысяч.

Согласно итогам исследования, чаще всего работодатели ищут курьеров — количество вакансий за год подскочило на 185%. Им готовы в среднем платить более 67 тысяч рублей. Кроме того, увеличилось число предложений для логистов — на 45%.

До этого результаты своего исследования опубликовала консалтинговая компания RosExpert. По данным организации, руководители в сфере логистики оказались одними из самых высокооплачиваемых менеджеров в России. В список попали также руководители направлений закупок, бухучета и финансов.

Ранее в РАН заявили, что дефицит кадров в РФ в 2023 году вырос до 4,8 млн человек.