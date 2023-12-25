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Российские военные уничтожили один из последних бронированных артиллерийских катеров ВСУ

Российские военные уничтожили украинский катер проекта «Гюрза-М»

Российские военные уничтожили один из последних украинских малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М». Кадры с этим опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Инцидент произошел около Очакова в акватории Березанского лимана. Стало известно, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» обнаружил и атаковал украинский катер.

На видео видно, как катер задымился после удара. За этим последовали пламя и дым. Пока нет точных данных о степени повреждения.

До этого бойцы спецназа Вооруженных сил России совершили налет на опорный пункт в тылу украинских войск на Артемовском направлении, взяв в плен одного солдата. Отмечается, что спецназовцы в ночное время выдвинулись в расположение Вооруженных сил Украины, замаскировавшись рядом с блиндажом, начали вести наблюдение. После того как украинцы прибыли на место, российская артиллерия открыла по ним огонь, затем разведчики произвели внезапный налет на эту позицию.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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