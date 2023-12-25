Врач назвала симптомы, которые отличают грипп от всех остальных ОРВИ

Эксперт в области комплексного ведения неврологических дефицитов Оксана Цышкова предупредила, что сейчас в воздухе циркулируют вирусы, поэтому нужно вовремя и правильно поставить диагноз, особенно если это грипп. Об этом она рассказала в беседе с Пятым каналом.

По ее словам, ОРВИ лечить довольно легко, в то время как с гриппом могут возникнуть проблемы. А если его неправильно диагностировать, то это может обернуться осложнениями. Иногда стоит обратить внимание на некоторые симптомы, которые точно нетипичны для обычной простуды или ОРВИ.

Врач рассказала, что нейротоксикоз является основным симптомом гриппа. При нейротоксикозе возникают неврологические расстройства: постоянное желание спать, дефицит воздуха и головные боли.

Цышкова обратила внимание, что при гриппе человек чувствует боль за грудиной — обычно в центре грудной клетки. Это может длиться до нескольких дней, а затем кашель становится сухим.

Еще один симптом гриппа — подъем температуры вскоре после нарушения самочувствия. При этом человек наблюдает у себя минимальные катаральные симптомы (насморк, мокрота во время кашля, отечность и боль в горле) или их вовсе нет.

Врач призвала обращаться с подозрительными симптомами к специалисту и не заниматься самолечением.

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