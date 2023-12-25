Трое школьников закидали снегом вечный огонь в Пскове

Полицейские из Пскова идентифицировали троих школьников, которые бросали снег в Вечный огонь на площади Победы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по области.

Согласно полученной информации, дежурная часть получила сообщение о том, что подростки бросили несколько снежных глыб в пламя Вечного огня, в результате чего он потух.

Подобный инцидент ранее произошел в городе Рузаевка в республике Мордовия, где ребенок потушил Вечный огонь, бросив снежок в пламя.

Благодаря видеозаписям с камер видеонаблюдения сотрудникам полиции удалось определить личности участников хулиганской выходки. Это оказались трое подростков 2012 и 2013 годов рождения. Школьники были доставлены в полицейский участок в Пскове, после чего вызвали их родителей.

Подростки признались, что основной целью их поступка было хулиганство. Они заявили, что просто захотели посмотреть, как снежные глыбы будут таять в пламени. В отношении родителей будут составлены административные протоколы по статье 5.35 (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

До этого дети мигрантов из Узбекистана, гуляя по Красному Селу, решили забросать Вечный огонь снегом. Это попало на камеру и получило огласку в СМИ. Полицейские нашли подростков и заодно проверили их семьи на соблюдение миграционного законодательства. Теперь им грозит депортация — детей и их родителей поместили в специализированные учреждения. Глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов считает, что выдворение за миграционные нарушения оправдано, а осквернение священных символов страны заслуживает наказания.

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