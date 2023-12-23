Политолог заявила о высокой поддержке Путина со стороны россиян

Сегодня у жителей России нет запроса на политические эксперименты, они хотят стабильности и развития, сказала генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.

«Россияне хотят гордиться своей страной и надеяться на лучшее будущее. Как показывают последние социологические исследования, люди связывают стабильность с Владимиром Путиным. Это сегодня самый надежный, по мнению россиян, политик, которому доверяет подавляющее большинство», — сказала она.

Линдигрин отметила, что решение Путина баллотироваться на пост президента поддержали люди из самых разных сфер.

«Врачи, артисты, спортсмены, военные, общественники, рабочие, учителя и многие другие поддержали решение Путина. Путин много раз подтверждал, что знает и понимает интересы и запросы разных людей. И сегодня нет ни одной сферы, которой Путин не уделил бы внимание. За прошедшие 20 лет Россия значительно изменилась к лучшему во всех сферах», — сказала она.

По ее словам, очень важно, что Владимир Путин принимает участие в каждом этапе избирательной компании.

«Не должно быть ни малейших сомнений в чистоте, прозрачности и легитимности выборного кампании. Президент это прекрасно понимает, поэтому лично участвует и соблюдает все этапы процесса. Решение Путина идти на выборы самовыдвиженцем и пройти дополнительно этап сбора подписей, на мой взгляд, станет еще одним подтверждением сегодняшней мощной консолидации вокруг фигуры президента и проводимой им политики», — отметила Линдигрин.

Политолог добавила, что россиянам сегодня важно иметь возможность пользоваться своим избирательным правом.

«Наша страна эту возможность дает в отличие от той же Украины, где выборы президента пытаются отложить. Для президента Путина также очень важно, чтобы граждане России могли свободно сделать свой выбор», — заключила Линдигрин.

Напомним, 23 декабря стартовал сбор подписей в поддержку Владимира Путина на регистрацию кандидатом на выборах президента в 2024 году.