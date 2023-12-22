Участницу «Битвы экстрасенсов» оштрафовали за дискредитацию ВС России

Евпаторийский городской суд в Крыму оштрафовал бывшую участницу телепроекта «Битва экстрасенсов» за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Евпаторийский городской суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении жительницы города Евпатории — блогера и бывшей участницы телепроекта «Битва экстрасенсов», — говорится в публикации.

При этом имя женщины не называется, что она размещала в соцсетях материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы. В пресс-службе добавили, что правонарушительница не отрицала свою вину.

Женщину признали виновной в публичной дискредитации Вооруженных сил и оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной атрибутики.

До этого Совет Федерации на пленарном заседании принял закон, касающийся наказания за дискредитацию добровольцев Росгвардии.

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