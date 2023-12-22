В Петербурге 53-летнего педиатра обвинили в том, что он домогался школьницы на приеме

В Петербурге врача подозревают в домогательствах в отношении подростка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Выборгском районе. В полицию обратилась мать школьницы.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого ищут.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в полицию обратился отец девушки. По его словам, на приеме в местной больнице 53-летний педиатр приставал к подростку. Во время осмотра медик гладил пациентку по коленкам и домогался.

Ранее в Подмосковье тренера по карате обвинили в домогательствах в отношении детей.