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В Краснознаменске дети разгромили новогоднюю елку

В Калининградской области подростки разгромили новогоднюю елку

В Краснознаменске Калининградской области четверо подростков похитили новогодние игрушки с елки на главной городской площади. Об этом сообщает администрация Краснознаменского муниципального округа на официальной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 15 декабря на площади в Краснознаменске и попал на записи камер видеонаблюдения, на кадрах ролика, опубликованного в сети, четверо подростков громят новогоднюю елку.

Дети срывали с ели игрушки и бросали их на землю, хулиганы также забрались внутрь конструкции и намусорили там. В городской администрации отметили, что видео пока не передано в правоохранительные органы, власти надеются, что родители узнают детей на видео.

Ранее экоактивисты устроили атаку на праздничную ель в торговом центре.

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