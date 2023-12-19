На Украине удвоилось число жителей, считающих что страна движется не туда

За полтора года на Украине стало вдвое больше граждан, считающих, что страна движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Доля тех, кто считает, что дела идут в неправильном направлении, выросла с 16% в мае 2022 года до 29% в октябре 2023 года и до 32% в декабре 2023 года», — говорится в публикации о результатах опроса КМИС.

За тот же период оптимистов тоже стало меньше: в мае 2022 года в правильности направления развития страны были уверены 68% украинцев, сейчас — 54%.

Рейтинг доверия украинским политикам также подвергся изменениям. Так, президенту Украины Владимиру Зеленскому, по данным КМИС, в мае 2022 доверяли 90% опрошенных, в декабре 2023 года — 77%.

Неожиданно для многих вырос рейтинг доверия бывшего президента страны Петра Порошенко: сегодня ему доверяют 27% респондентов против 16% полтора года назад.

4 декабря сообщалось, что, согласно опросу, почти половина украинцев выступила за компромисс в переговорах с Россией.

В тот же день стало известно, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского оказался значительно ниже, чем у главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее на Украине уменьшилась доля населения, одобряющего вступление страны в ЕС и НАТО.