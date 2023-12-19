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Аэропорт Жуковский вернулся к работе в штатном режиме

Аэропорт Жуковский начал работать в штатном режиме после утренних ограничений

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Аэропорт Жуковский вернулся к работе в штатном режиме после введения ограничений утром 19 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«С 14:00 мск восстановлена работа в штатном режиме», — рассказали журналистам.

Ограничения действовали с 11:00, однако, по данным аэропорта, не коснулись расписания, поскольку в рейсах была «дневная пауза».

В Жуковском, Внуково и Домодедово утром 19 декабря действовал план «Ковер», который предполагает немедленную посадку или вывод из района всех находящихся в воздухе самолетов, за исключением военных и спасательных. Его ввели из-за появления в небе постороннего воздушного объекта.

До этого российские средства ПВО пресекли попытку Украины совершить теракт под Москвой с помощью беспилотника. По данным ведомства, украинская сторона пыталась атаковать столицу беспилотником самолетного типа, но в 12:35 мск устройство уничтожили над территорией Одинцовского района Московской области.

Ранее план «Ковер» ввели в международном аэропорту Калуги.

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