Сотрудница СК вышла в магазин и поймала на краже свою подследственную

В Красноярске девушка попалась на краже следователю, которая ведет ее дело. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в выходной день женщины, когда она отправилась в гипермаркет. Там она встретила 21-летнюю девушку, дела которой она расследовала ранее. Сотрудница СК в очередной раз напомнила о том, что кражи – это противозаконно.

Спустя некоторое время женщина заметила россиянку около кассы соседнего павильона и решила подойти. Выяснилось, что продавец не закрыла ставни полностью, поэтому девушке удалось пройти в помещение и украсть из кассы 30 тысяч рублей.

Женщина вызвала полицию и передала ее сотрудникам МВД. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о краже.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина попался на второй за вечер краже цветов, которыми хотел поднять настроение девушкам.