В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить свое здоровье перед Новым годом

Россиянам важно начинать заботиться о своем здоровье заранее, чтобы не заболеть под Новый год, рассказала в интервью kp.ru глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что вскоре в России начнется пора корпоративов и массовых мероприятий.

«Нужно заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Как? Ограничить, насколько это возможно, количество контактов — особенно это касается людей с ослабленным здоровьем. Если это торговые центры, если это метро, то обязательно маска, чистые руки… Ну и, конечно, новогодние праздники — это всегда у нас нарушение пищевого режима», — отметила эксперт.

Попова также посоветовала не готовить много еды к новогоднему столу, потому что доедать ее через несколько дней может быть опасно для здоровья.

Накануне Анна Попова порекомендовала носить маски, перчатки и защитные очки в общественных местах для защиты от гриппа и коронавируса. При этом эксперт подчеркнула, что маски нужно менять каждые два часа. Кроме того, она рекомендует регулярно обрабатывать руки.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, будут ли в России вводить ограничения из-за коронавируса.